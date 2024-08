O corpo de um jovem de 28 anos foi recuperado após ele se afogar em um rio no domingo (28), perto do Viveiro Ecológico em Dona Euzébia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima pescava com o irmão quando desapareceu nas águas perto da BR-120/MG-285.

O irmão do rapaz, um homem de 47 anos, contou que estava em uma margem do rio e se afastou do irmão por alguns instantes e, quando voltou, não o encontrou no local.

Ele acionou os bombeiros e mergulhadores realizaram buscas no rio. O corpo do jovem foi encontrado logo depois com um dos braços entrelaçado em uma rede de pesca. A suspeita é que o rapaz tenha sido arrastado pela rede ao arremessá-la e se afogou ao cair em local profundo.

A perícia foi acionada e, depois dos trabalhos, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Leopoldina.