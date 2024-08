Nesta quarta-feira (31), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) finalizou o inquérito policial que resultou na apreensão de um líder religioso de 56 anos, investigado por estupro mediante fraude sexual em Lagoa Dourada. O caso foi encaminhado à Justiça.





Sobre o caso

De acordo com a PCMG, as investigações começaram quando as primeiras vítimas denunciaram o suspeito à delegacia da cidade. Segundo os relatos, as mulheres procuravam o líder religioso para resolver problemas de infertilidade ou conjugais. Durante os rituais, o suspeito pedia que as vítimas ingerissem um elixir e tirassem suas roupas íntimas. Em seguida, elas vestiam um vestido branco e semitransparente e eram abusadas sexualmente durante os supostos rituais religiosos.

A PCMG cumpriu mandados de busca e apreensão no local dos crimes, coletando diversos materiais como parte das investigações. Após semanas de diligências e depoimentos, a equipe de policiais conseguiu reunir provas suficientes para a prisão do líder religioso, que agora aguarda o julgamento em regime de prisão preventiva.