Após uma denúncia de um tratamento agressivo com uma criança de 6 anos em uma lanchonete, um foragido da Justiça de 41 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (31) em Alfredo Vasconcelos.

A Polícia Militar (PM) recebeu a denúncia de que o homem estava no estabelecimento na BR-040, no Bairro Araújo, exaltado e com uma menina. Ele teria pegado a criança, a colocou de forma brusca dentro do carro e deixado a lanchonete em direção a Alfredo Vasconcelos.

As equipes fizeram um cerco e bloqueio no trevo da cidade e o homem foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado durante vistoria no carro e busca pessoal. Em análise no sistema da PM foi constatado que o homem tinha um mandado de prisão em aberto da comarca de Contagem.

Os policiais verificaram ainda a situação do carro, que estava devidamente licenciado e não tinha queixa de roubo/furto.

A menina de 6 anos é filha do homem, que foi levado para a Delegacia. Por causa da presença da criança, o Conselho Tutelar de Alfredo Vasconcelos foi acionado e acompanhou a ocorrência.

Foi feito contato com a mãe da menina, que se comprometeu em buscar a criança que estava sob custódia do Conselho Tutelar.