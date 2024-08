Uma vaca precisou ser resgatada após cair em um mata-burro na manhã desse domingo (4), em Conselheiro Lafaiete.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após um grupo de ciclistas passava pela Estrada do Maracujá, via que dá acesso de Conselheiro Lafaiete a Casa Grande, e viu a vaca presa no mata-burro.

Uma equipe foi deslocada para fazer o salvamento e usou técnicas de salvamento de animais. A vaca foi resgatada sem ferimentos graves e ficou aos cuidados do dono.