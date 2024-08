Um homem embriagado causou um acidente na MG-447, em Miraí, e deixou duas pessoas gravemente feridas na manhã da última sexta-feira (2). O motorista fugiu do local do acidente e foi detido em casa.

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas afirmaram que o condutor de 49 anos passou a noite em um sítio consumindo bebida alcoólica com três amigas. Pela manhã, ele seguia no sentido Miraí/Guiricema e bateu de frente com uma caminhonete na rodovia. Depois do acidente, o homem fugiu do local.

Dois ocupantes da caminhonete foram socorridos em estado grave para Hospital São Paulo em Muriaé. As três amigas que estavam no carro do homem que fugiu foram socorridas para a Casa de Caridade em Miraí, duas com lesões leves e uma sem lesões aparentes.

As três amigas contaram para a polícia que o homem de 49 anos conduzia o carro e onde ele poderia ser encontrado. Ao ser localizado o motorista negou envolvimento no acidente, mas confessou a participação e admitiu não ter pedido socorro.

No hospital o motorista negou ter ingerido álcool, mas a médica constatou o hálito etílico. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi detido por conduzir sob influência de álcool, omissão de socorro, evasão do local do acidente e lesão corporal grave.

A documentação dos dois carros foi verificada e o veículo do motorista que fugiu estava com a licença vencida desde 2021. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina.



Tags:

acidente | Rodovia