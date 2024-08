Um jovem de 25 anos foi agredido com uma barra de ferro ao sair do trabalho e ter a moto roubada na noite de sexta-feira (2), em Barbacena.

À Polícia Militar (PM) ele contou que tinha acabado de sair do trabalho com um passageiro na moto quando foram abordados por quatro homens encapuzados, com revólver e barra de ferro.

Os ladrões mandaram o motociclista descer do veículo e o passageiro saiu correndo em direção a uma mata. O rapaz contou que foi agredido no braço e nas costas com uma barra ferro e logo depois ouviu um barulho de tiro. Ele teve ferimentos leves.

Dois bandidos subiram na moto dele e fugiram no sentido da BR-040, e os outros dois no sentido Pinheiro Grosso. O local não tinha iluminação e o motociclista não soube informar se os ladrões estavam em algum veículo e as características físicas deles. Ele foi levado para o hospital.

A PM realizou rastreamento para localizar os envolvidos, mas não foram encontrados até o momento.