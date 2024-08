Na noite desse domingo (4), por volta das 21h35, um incidente grave ocorreu na Rua Vicente de Paula do Carmo, no Bairro Vila São Geraldo, em Ervália. De acordo com a Polícia Militar, houve uma chamada via 190 informando sobre disparos de arma de fogo na localidade.

Poucos minutos após o recebimento da denúncia, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionada, relatando que havia um indivíduo baleado no mesmo bairro. As equipes da Polícia Militar e do SAMU se deslocaram rapidamente para o local. Durante o trajeto, encontraram a vítima na Rua Dom Silvério, onde os profissionais do SAMU realizaram os primeiros atendimentos e a encaminharam ao hospital local.

Em depoimento, a vítima relatou que estava na casa de uma amiga quando foi surpreendida por dois indivíduos vestidos de preto. Um dos suspeitos sacou uma arma de fogo e disparou, atingindo a vítima no ombro direito. A vítima afirmou desconhecer os agressores e negou ter desavenças na cidade de Ervália.

A Polícia Militar realizou diligências no local e, com base em uma denúncia anônima, foi informada que que os suspeitos do estado do Rio de Janeiro estariam escondidos em uma casa abandonada na Vila São Geraldo. A equipe se dirigiu ao local, onde encontrou 14 pedras de substância análoga ao crack, R$ 880,00 em dinheiro e uma identidade, que foram apreendidos.

Até o momento, os autores da tentativa de homicídio não foram identificados. A Polícia continua as investigações para esclarecer os detalhes do crime e localizar os responsáveis.