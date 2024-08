Uma vereadora da cidade de Dom Eliseu, no Estado do Pará, foi detida com uma pistola dentro da bolsa no início da noite dessa segunda-feira (5), na MGC-120, em Dona Euzébia.

A reportagem procurou a parlamentar e aguarda retorno.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fazia uma fiscalização de trânsito na rodovia quando, no km 744, abordou uma caminhonete licenciada no município de Imperatriz, no Maranhão.

No carro estavam o motorista de 44 anos e a passageira, de 48 anos, que alegou aos policiais que era vereadora na cidade de Dom Eliseu.

Na ação os policiais suspeitaram da situação ao perceberem o nervosismo do homem, que estava com as mãos trêmulas, pupilas dilatadas e gaguejava. O motorista foi questionado se estava com uma arma de fogo ou algo de ilícito no carro, o que foi negado.

A passageira então se identificou como vereadora e disse que estava com uma arma de fogo na bolsa que estava perto das pernas dela. Os policiais encontraram dentro da bolsa uma pistola calibre .380, de uso permitido, alimentada com um carregador municiado com oito munições intactas, pronta para o uso.

A mulher que estava com a pistola por estar viajando por várias noites desde que saiu da cidade de Dom Eliseu, no dia 1º de agosto, e que ia para Dona Euzébia comprar plantas ornamentais. Ela afirmou que não tem porte de arma de fogo.

O motorista e a vereadora foram encaminhados para a Delegacia de Leopoldina juntamente com a arma apreendida.