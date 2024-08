Na tarde dessa segunda-feira (5), um homem foi multado em R$ 30.463,86 por suspeita de manter pássaros em cativeiro em Tombos.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA) recebeu uma denúncia anônima relatando que o suspeito, dono de uma fazenda na cidade, estava realizando tráfico de animais silvestres e mantinha diversos pássaros em cativeiro, prontos para serem comercializados em municípios do Rio de Janeiro.

Com essas informações, as equipes foram ao local para realizar a investigação. Na fazenda, foram localizados sete pássaros em gaiolas separadas e nove coleiros em apenas uma gaiola.

A PMMA informou que, devido à emergência zoossanitária ainda estar em vigor, os pássaros foram deixados com o autor como depositário fiel, "sendo cientificado que poderá ter que entregar as aves assim que requisitado pelo poder judiciário ou órgãos ambientais."

O suspeito foi detido e liberado após assinar o termo de ocorrência.