Dois homens que estavam em uma motocicleta foram detidos na tarde dessa segunda-feira (5), após se envolverem em um acidente de trânsito na BR-116, no trevo que dá acesso a Miradouro.

As informações apontam que o motociclista passou em alta velocidade em um ponto de radar e colidiu na lateral de um carro que cruzava o trevo.

A Polícia Militar, ao chegar no local, constatou que os ocupantes da motocicleta estavam com uma mochila onde se encontravam drogas. Segundo a PM, a dupla é conhecida no meio policial e são moradores do bairro São José em Muriaé.

Eles tiveram ferimentos leves, foram atendidos por uma equipe do SAMU e depois apresentados à Delegacia de Polícia Civil. O motorista do carro não se feriu.