Um motorista, idoso de 62 anos, morreu após uma batida com um trem na cidade de Ewbank da Câmara. O acidente ocorreu na noite dessa terça-feira (6) enquanto o carro atravessava a linha férrea no momento em que o trem passava.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), no local não há cancela para controle de passagem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que a vítima morreu no local. Após a liberação do perito, o corpo foi retirado do veículo e entregue à funerária de plantão.