Uma mulher de 38 anos foi esfaqueada na madrugada desta quarta-feira (7) na Praça João Pinheiro, localizada no centro do município de Muriaé.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ela foi socorrida com ferimentos superficiais no abdômen e encaminhada ao Hospital São Paulo.

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Militar e aguarda retorno.