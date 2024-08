A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil concluiu o inquérito policial que apurou a morte de Luiz Felipe Conceição da Silva, ocorrida em 14 de dezembro de 2020, em Muriaé.

Segundo os agentes, a vítima estava em um local conhecido como "Sítio do Carlinhos", participando de uma festa particular, quando os suspeitos chegaram atirando em direção às pessoas presentes, atingindo mais quatro vítimas de raspão. Em seguida, os suspeitos se dirigiram a Luiz Felipe e efetuaram 10 disparos contra ele.



Morte por engano

As investigações apontam que Luiz Felipe foi morto por engano. O verdadeiro alvo seria um traficante do Bairro Santo Antônio. Os investigadores conseguiram comprovar a participação de três suspeitos, todos com passagens por tráfico de drogas e homicídio.

Segundo o delegado Glaydson Souza, a motivação está relacionada à disputa pelo tráfico de drogas no bairro Santo Antônio. “Foram produzidos elementos técnicos capazes de demonstrar a participação efetiva dos suspeitos, sendo importante destacar que dois deles já se encontram presos por outros crimes graves, o que demonstra que são pessoas que levam a prática de crimes como um estilo de vida”, destacou o delegado.

O inquérito será encaminhado ao Ministério Público para as demais providências.