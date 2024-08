Nesta quinta-feira (8), completam dois meses desde a fuga de Leoney de Oliveira Cruz, de 38 anos, que fugiu da unidade prisional de Matias Barbosa após retornar de um atendimento médico. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mantém as buscas pelo foragido, que ainda não foi localizado.



Entenda o caso

O detento havia sido preso por roubo em Juiz de Fora no dia 3 de junho e encaminhado à penitenciária de Matias Barbosa no dia seguinte. Sua fuga ocorreu dias depois, enquanto desembarcava de uma viatura do presídio após retornar de uma consulta médica fora da unidade. No momento em que foi solto da viatura, ele correu para uma área de mata próxima e, desde então, não foi mais visto.

Imediatamente após a fuga, a unidade prisional registrou um boletim de ocorrência e a Sejusp abriu um procedimento administrativo para investigar as circunstâncias que permitiram o ocorrido.

Em nota, a Secretaria reiterou que a população pode colaborar com informações sobre o paradeiro de Leoney. Qualquer dado relevante pode ser comunicado de forma anônima ao Disque Denúncia 181. O serviço é gratuito e disponível para qualquer município do estado de Minas Gerais.

