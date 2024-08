O Governo de Minas Gerais lançou a Campanha "Nota Fiscal Mineira", promovida pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), com o objetivo de estimular os consumidores a exigir a nota fiscal nas compras e incluir o CPF. A iniciativa oferece prêmios que variam de R$ 100 a R$ 1 milhão.

Segundo a Agência Estado, o slogan "pedir a nota com CPF pode valer uma nota" tem como objetivo explicar aos consumidores como participar e concorrer aos prêmios. Para isso, é necessário baixar o aplicativo oficial da Nota Fiscal Mineira e sempre solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao realizar compras.

O programa visa a conscientização cidadã e pode auxiliar no combate à sonegação fiscal no estado. Atualmente, são emitidas cerca de 325 milhões de notas fiscais por mês em Minas Gerais, e a expectativa do governo é aumentar esse número com a nova campanha.