Na manhã desta quinta-feira(8), um roubo a mão armada abalou o comércio local em Leopoldina. Por volta das 08h30, a joalheria Big Ben, localizada na Rua Barão Cotegipe, foi alvo de um assalto violento. O proprietário do estabelecimento relatou à polícia que dois homens, utilizando uma motocicleta, foram os responsáveis pelo crime.

Durante o assalto, o garupa da moto, que estava com uma arma de fogo, entrou no estabelecimento e anunciou o roubo. Sob ameaça, os criminosos conseguiram levar 30 pulseiras de ouro, além de diversas outras joias e bijuterias. O assalto foi realizado de maneira rápida, e os suspeitos fugiram do local na motocicleta que usaram para o deslocamento.

A equipe policial compareceu ao local do crime e coletou imagens de câmeras de segurança instaladas na joalheria. As imagens estão sendo analisadas na tentativa de identificar os suspeitos e suas possíveis rotas de fuga. A polícia já iniciou um rastreamento para localizar e prender os criminosos envolvidos.

A motivação presumida do roubo é a obtenção de vantagem econômica, uma vez que os objetos subtraídos possuem um alto valor comercial. Até o momento, não foi identificada nenhuma relação entre a vítima e os autores do crime.

A polícia solicita que qualquer pessoa que possua informações relevantes sobre o caso entre em contato com as autoridades para auxiliar na resolução deste crime.

A população local está sendo orientada a ficar atenta e colaborar com as investigações, que seguem em andamento.