Na tarde dessa quinta-feira (8), duas carretas pegaram fogo após baterem na BR-267, altura do km 72, entre Bicas e Juiz de Fora. O acidente deixou duas vítimas, sendo uma com lesões graves e outra com ferimentos leves. Nesta sexta (9), a via permanece parcialmente interditada no sentido Bicas-Juiz de Fora para a remoção dos veículos, conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu quando o pneu de uma das carretas se rompeu, provocando a perda de direção e a batida frontal com a outra carreta. O impacto gerou um princípio de incêndio no veículo que teve o pneu rompido. A carreta transportava 30 toneladas de café a granel, que se espalharam pela pista.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento aos motoristas, que foram encaminhados conscientes e orientados ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Um dos motoristas apresentava suspeita de fratura no membro inferior esquerdo.

O Corpo de Bombeiros realizou o isolamento da área e combateu as chamas, que se alastraram devido ao grande volume de carga. A PRF esteve presente, controlando o trânsito em meia pista. Tentativas de remoção dos veículos com guinchos não foram bem-sucedidas, sendo necessário o uso de um guindaste de 30 toneladas. As guarnições, em conjunto com o apoio de uma retroescavadeira, continuam no local, realizando atividades de prevenção de acidentes e contenção das chamas. O apoio da Cesama, com um caminhão-pipa, foi prejudicado devido a uma pane elétrica.

A ocorrência segue em andamento.



