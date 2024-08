Um jovem de 25 anos foi detido dentro de uma academia de musculação em Muriaé por suspeita de cometer o crime de importunação sexual contra uma adolescente de 16 anos.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada, ao chegar no local ouviu a vítima e testemunhas do incidente. Segundo relatos, o jovem se aproximou da garota, colocou a mão em sua cintura e, quando ela tentou se afastar, o rapaz a beijou no rosto.

A adolescente começou a chorar, o que chamou a atenção das amigas que estavam com ela e de um militar do Corpo de Bombeiros que também estava na academia no momento.

O militar informou o ocorrido aos professores da academia e acionou a PM. Em depoimento, o suspeito afirmou que conhecia a vítima e que apenas a cumprimentou. No entanto, a adolescente relatou que ele já havia tentado algo anteriormente e que, ao saber da sua idade, disse que a procuraria em dois anos.

Ele foi detido em flagrante e indiciado por importunação sexual. Em seguida, foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado para o presídio do Bairro Safira.

Em nota, a defesa do acusado afirmou que ele nega as acusações e se considera inocente. A defesa também destacou que desde o ocorrido, o acusado tem colaborado com as autoridades policiais e solicitado diligências para esclarecer os fatos e buscar justiça.

De acordo com o Código Penal Brasileiro, a pena para importunação sexual é de reclusão de um a quatro anos, podendo ser estipulada fiança pelo juiz.

