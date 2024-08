Na noite dessa sexta-feira (9), um motociclista de 49 anos e um passageiro de 23 ficaram feridos após bater em uma caminhonete na MG-285, no km 78, em Astolfo Dutra. Ambos foram socorridos e encaminhados a unidades hospitalares.

De acordo com a ocorrência policial, o motorista da caminhonete relatou que transitava na via no sentido Piraúba-Astolfo Dutra, quando tentou ultrapassar um caminhão e não percebeu a aproximação da motocicleta, que vinha no sentido contrário, causando a batida.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que o condutor da moto estava inconsciente durante o atendimento e apresentava ferimentos graves nos membros inferiores, sendo levado para o Hospital de Leopoldina. O passageiro foi socorrido com lesões aparentemente leves e encaminhado ao Hospital de Cataguases.

No local, o motorista da caminhonete passou pelo teste de alcoolemia, que não detectou a presença de álcool. A moto foi removida por estar com o licenciamento irregular.



acidente | Batida | caminhão | Motociclista