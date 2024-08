Uma operação de combate ao tráfico de animais silvestres realizada na Zona da Mata resultou na apreensão de 23 aves em Muriaé. O objetivo da ação foi verificar a regularidade ambiental de criadores amadoristas de passeriformes cadastrados no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass). A previsão é que sejam lavrados 22 autos de infração, com autuações que devem ultrapassar R$ 288 mil.

As principais irregularidades encontradas incluem "transportar, ter a posse, utilizar, guardar ou ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória sem a devida permissão", além de "extraviar espécimes da fauna de que detenha a guarda ou deixar de mantê-las nos locais declarados ou confiados" e "manter, guardar ou utilizar espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória portando sistemas de marcação irregulares". A operação também incentivou a entrega voluntária de animais silvestres mantidos em cativeiro.

No Triângulo Mineiro, outra operação conjunta das Unidades Regionais de Fiscalização Triângulo Mineiro e Alto São Francisco, junto com a Polícia Militar de Meio Ambiente, resultou na apreensão de 96 exemplares da avifauna silvestre, dois jabutis, além de uma espingarda e cartuchos. Foram aplicados R$ 986.042,07 em multas. As infrações encontradas incluem a manutenção de um cativeiro ilegal, adulteração de sistemas de marcação e extravio de espécimes da fauna silvestre.