Na tarde dessa terça-feira (11), militares do Corpo de Bombeiros de Barbacena resgataram uma vaca que havia caído em uma fossa na Chapada do Faria, zona rural de Barbacena. O animal estava no local há aproximadamente 24 horas antes da chegada dos Bombeiros.

De acordo com a ocorrência, ao serem acionados pelo dono da propriedade, a equipe foi conduzida ao local onde a vaca, com cerca de 250 kg, estava presa. A situação foi avaliada e, devido à fossa ser estreita e ao estado de agitação do animal, os Bombeiros decidiram que a melhor forma de resgatá-lo seria por içamento. Utilizando um sistema de redução de força e uma árvore como ponto de ancoragem, eles conseguiram retirar a vaca, que estava muito debilitada, e a colocaram em um local seguro para evitar que caísse novamente.



