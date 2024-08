No último sábado (10), dois jovens de 19 e 24 anos morreram após uma batida frontal entre veículos na BR-116, altura do km 625, no município de Orizânia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu à ocorrência, informou que as vítimas faleceram no local. Uma passageira de um dos veículos foi socorrida com lesões leves. A PRF não divulgou detalhes sobre os veículos envolvidos ou a dinâmica do acidente.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar as investigações e liberar os corpos.