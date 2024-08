No último sábado (10), dois corpos, de um motorista e um passageiro ainda não identificados, foram carbonizados após uma batida entre um carro e um caminhão na MGC-265, em Mercês.

Segundo o relato do condutor do caminhão, que seguia sentido Ubá carregado com MDF, o acidente ocorreu quando o carro, que seguia sentido Mercês, perdeu o controle após realizar uma curva à esquerda, saindo da pista, rodando e batendo com o caminhão, impossibilitando qualquer desvio.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que a parte frontal do caminhão ficou danificada e que o carro foi encontrado caído em uma ribanceira, completamente queimado. Devido ao estado dos corpos, as vítimas ainda não foram identificadas.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local para apagar as chamas do veículo e da vegetação.

