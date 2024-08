Um acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (12) em Visconde do Rio Branco, resultando na morte de um trabalhador durante o corte de uma árvore. O incidente aconteceu por volta das 11h na Rua dos Voluntários, onde a vítima, um homem que não teve a identidade divulgada, realizava o corte de uma árvore de aproximadamente 10 metros de altura.

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros de Ubá, o trabalhador ficou preso ao tronco da árvore na altura do tórax após cortar uma das copas. A equipe de resgate foi acionada e chegou ao local rapidamente. No entanto, ao acessarem a vítima, os bombeiros constataram que ela já não apresentava sinais vitais.

Para realizar o resgate, os bombeiros utilizaram um caminhão com guindaste e uma escavadeira para estabilizar e retirar a vítima da árvore. O trabalho de remoção foi concluído com sucesso, mas, infelizmente, não foi possível reverter o desfecho.

A Polícia Militar também esteve presente na cena do acidente e a perícia foi acionada para realizar os procedimentos necessários. O caso está sendo investigado para determinar as causas exatas do acidente e possíveis falhas que possam ter contribuído para o ocorrido.