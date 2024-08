Na noite de domingo (11), uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um jovem de 18 anos acusado de tráfico de drogas, em Ewbank da Câmara. A ação teve início após uma denúncia anônima relatando a atividade ilícita no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi abordado em frente à sua residência, onde foi realizada uma busca pessoal. Com ele, foram encontrados R$ 67,40 em dinheiro e um aparelho de celular. A abordagem inicial levou à autorização da mãe do jovem para que os policiais realizassem uma vistoria no imóvel.

Durante a inspeção, foram apreendidos diversos itens relacionados ao tráfico. A polícia encontrou dois tabletes e duas sacolas contendo substância com características de maconha, uma sacola com substância similar à cocaína, uma sacola e uma pedra bruta com características de crack, além de uma balança de precisão e uma lâmina.

Questionado sobre a origem e a propriedade das drogas, o jovem confessou que as substâncias encontradas eram de sua posse e destinadas ao comércio ilegal. A confissão, juntamente com as evidências coletadas, resultou na sua prisão em flagrante.

