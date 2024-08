Neste final de semana, um motorista embriagado capotou o carro em uma ribanceira na Avenida Professor Pedro Amaral, em Carangola, resultando na morte de uma mulher de 27 anos.

Jussara Cândido Vicente estava no banco do carona junto com sua filha, de um ano de idade. Ambas foram arremessadas para fora do veículo. Jussara morreu no local, enquanto a criança e o motorista foram socorridos e levados para a Casa de Caridade de Carangola.

O óbito foi confirmado por uma equipe do SAMU, e a Perícia da Polícia Civil foi acionada para isolar a área. No hospital, o motorista admitiu ter consumido grande quantidade de bebida alcoólica e afirmou que estava sem dormir.

Durante o atendimento, o motorista ameaçou agredir os funcionários do hospital. A Polícia Militar foi chamada, constatou o alto teor de embriaguez e deu voz de prisão ao motorista.

Ele poderá responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

