Uma batida entre um carro e uma caminhonete deixou cinco pessoas feridas na MGC-482, altura do km 260, em Catas Altas da Noruega. Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv), os veículos seguiam no mesmo sentido da via, mas o carro da frente teria realizado uma manobra à esquerda sem sinalizar, o que é proibido no local, resultando no acidente. O caso ocorreu no último domingo (11).

O condutor do carro, de 36 anos, alegou à PMRv que não viu a caminhonete logo atrás. Já o motorista da caminhonete, de 42 anos, afirmou que tentou desviar para a esquerda a fim de evitar a batida, mas não conseguiu e, com o impacto, perdeu o controle e saiu da pista à direita.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente no local e socorreu as cinco vítimas que estavam na caminhonete, incluindo o motorista, um idoso de 82 anos sem lesões aparentes, uma idosa de 72 anos que sofreu um corte no lado esquerdo do rosto, uma mulher de 52 anos com lesão no quadril esquerdo, e uma garota de 12 anos sem lesões aparentes. Todos foram levados para o Hospital Maternidade São José, em Conselheiro Lafaiete. O motorista do carro dispensou atendimento médico.

A perícia técnica compareceu ao local, realizou os trabalhos e liberou os veículos e a pista.

