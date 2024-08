Uma motociclista morreu depois de bater com um ônibus na Avenida Juscelino Kubistchek, no Centro de Muriaé.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ela já estava sem vida quando uma equipe de socorristas chegou no local. A vítima estava caída no chão e possuía sangramento na cabeça.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada e realizou o controle do trânsito no local e acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros que identificou uma mulher de 40 anos como condutora/vítima de uma motocicleta vindo a óbito pelo local. "Em contato com o condutor de um micro-ônibus, um senhor de 62 anos, o mesmo relatou aos militares que estava transitando em direção a rodoviária do município quando teria avistado uma motocicleta em sua direção e que mesmo procedendo a frenagem em seu veículo não foi possível evitar a colisão da motocicleta".

A pericia compareceu ao local realizando os trabalhos de praxe.



Tags:

Muriaé