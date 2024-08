Na tarde da última segunda-feira (12), um idoso de 62 anos, que estava parado ao lado de sua moto, foi atropelado e teve a perna pressionada contra uma árvore por um motorista de 50 anos, que estava embriagado. O acidente ocorreu na Rua Tenente Luiz Ribeiro, no Bairro Vila Domingos Lopez, em Cataguases.

De acordo com a ocorrência policial, o motorista tentou fugir do local, mas foi apreendido e levado ao Hospital Municipal de Cataguases, onde "foi constatada fala confusa e agitação". Com base nos relatos das testemunhas e em um vídeo do acidente, ele foi detido em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal.

A vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar, com suspeita de fratura nos membros inferiores.

A perícia concluiu os trabalhos no local, e os veículos foram liberados para os respectivos proprietários.