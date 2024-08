Na noite dessa terça-feira (13), uma operação policial resultou na prisão de um casal e na apreensão de drogas e outros materiais relacionados ao tráfico em Conselheiro Lafaiete. O episódio ocorreu durante um patrulhamento na área central da cidade, próximo a uma residência frequentemente alvo de denúncias de tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a presença da polícia, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado pelos militares. Com ele, foram encontrados entorpecentes, e o suspeito revelou que havia adquirido as drogas de moradores da residência próxima.

Diante das informações obtidas e das denúncias prévias, os policiais realizaram diligências no endereço indicado. No local, foram apreendidos os seguintes materiais:

R$ 332,15 em dinheiro;



08 buchas de maconha;



26 eppendorfs de cocaína;



3 aparelhos celulares;



Diversas embalagens utilizadas para armazenar drogas. O casal, composto por um homem e uma mulher, ambos com 19 anos, foi preso em flagrante delito. Os envolvidos, juntamente com os materiais apreendidos, foram conduzidos à Delegacia de Plantão de Polícia Civil de Conselheiro Lafaiete, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

A PM segue investigando para desarticular redes de tráfico e coibir práticas criminosas na região.

