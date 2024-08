Durante fiscalização ambiental no Sítio Santo Antônio, em Leopoldina, a Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA) encontrou e multou um empreendimento que operava atividades potencialmente poluidoras sem a devida licença. A ação ocorreu na manhã de terça-feira (13), na zona rural do município.

Segundo a ocorrência, o estabelecimento, chamado José Batista de Pula Toledo, que atua no aterro de resíduos da construção civil classe "A", foi encontrado operando a menos de 50 metros de uma nascente, em área de preservação permanente, sem a autorização necessária. Além disso, foram identificadas outras irregularidades, como o descarte de resíduos diversos e a atividade de triagem, transbordo e armazenamento de resíduos sem as licenças exigidas.

Como resultado da fiscalização, foi feito um auto de infração com multa no valor de 22.500 UFEMG pela operação irregular e 500 UFEMG por dificultar a regeneração natural da vegetação em área de preservação permanente.

A atividade não foi suspensa, pois não foi delegada essa competência à Polícia Militar de Minas Gerais.