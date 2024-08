Na última terça-feira (13), uma ação de fiscalização resultou na aplicação de multas após um desmatamento em área de preservação permanente ser identificado na BR-116, em Leopoldina. Segundo a Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA), o crime foi denunciado ao Disque Denúncia Unificado (DDU) e ocorreu em uma área destinada à formação de pastagem.

O proprietário da área foi contatado e acompanhou a equipe até o local, onde foi constatado o desmatamento de uma floresta nativa em estágio médio de regeneração, abrangendo aproximadamente 2 hectares, além de uma queimada em cerca de 0,25 hectares. O responsável pela área afirmou não possuir licença para as atividades, alegando que as árvores removidas estavam secas e que não acompanhou o serviço contratado. A fiscalização confirmou que o desmatamento ocorreu cerca de quatro meses antes, em área do bioma Mata Atlântica.

Foram aplicadas duas multas: uma de 1.000 UFEMGs, equivalente a R$ 4.981,60, pelo desmatamento, e outra de 300 UFEMGs, equivalente a R$ 1.494,48, pela queimada. Além disso, 90 metros cúbicos de lenha nativa, avaliados em R$ 3.819,53, foram apreendidos.

