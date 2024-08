Uma tentativa de homicídio foi registrada em Cataguases, na noite dessa quarta-feira (14) durante um evento escolar na E.E. Francisco Inácio Peixoto. Segundo a Polícia Militar, a situação escalou após uma briga envolvendo diversas pessoas, resultando em disparos de arma de fogo e ferimentos em dois adolescentes.

Ainda conforme a PM, durante o evento que incluía um passeio de trio elétrico, popularmente conhecido como carreta furacão, uma briga generalizada eclodiu. A confusão envolveu os adolescentes J.P.S.O., de 16 anos, e A.S.C., de 17 anos, além de outras pessoas.

Após o término do evento, os adolescentes estavam a caminho de casa quando foram abordados por três motocicletas, cada uma com dois ocupantes. O autor dos disparos, de 19 anos, atirou em direção às vítimas. Os tiros atingiram uma das vítimas de raspão na orelha e no nariz, a vítima foi socorrida, recebendo atendimento médico e sendo liberada após tratamento. O outro adolescente envolvido não foi ferido.

Os militares destacaram que após o ataque, as vítimas identificaram o autor dos disparos. A polícia iniciou uma operação para localizar os suspeitos, um deles foi preso em sua residência, e seu telefone celular foi apreendido para investigação. O outro suspeito também foi detido em sua casa.

A polícia continua a busca pelos demais envolvidos, que não foram identificados ou encontrados até o momento.