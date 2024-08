A Polícia Militar encontrou três crianças, de idades não informadas, trancadas em uma casa e sem alimentos, na última terça-feira (13), no Bairro São Sebastião, em Santos Dumont.



A denúncia foi recebida pelo Conselho Tutelar, que acionou os militares. Uma vizinha das crianças forneceu comida às vítimas. A mãe, de 47 anos, contou aos militares que trabalha como diarista e estava ocupada no momento.

A PM encontrou uma barra de cocaína na casa da mãe, que não assumiu a propriedade da droga, alegando ser de sua amiga, que negou os fatos.

As duas foram presas e levadas para a delegacia. Já as crianças ficaram com o Conselho Tutelar para demais providências.