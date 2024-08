Na noite dessa quinta-feira (15), um homem de 31 anos foi detido por suspeita de duas tentativa de roubo no Bairro São Sebastião, em Barbacena. Segundo a ocorrência policial, o ele teria abordado duas mulheres, uma de 38 anos e outra de 26, utilizando uma faca para ameaçá-las e exigir seus pertences.

A primeira vítima, que estava sentada em uma praça, teve o celular roubado após o autor encostar a faca em seu pescoço e ameaçar matá-la. Ele ainda pediu dinheiro e fez novas ameaças, mas uma pessoa que passava pelo local começou a gritar "pega ladrão", alertando sobre o crime.

A segunda vítima foi abordada quando retornava do trabalho. Mesmo após negar entregar o celular, o homem sacou a faca e tentou atacá-la, mas a mulher conseguiu se esquivar, segurou o braço do agressor e pediu ajuda. Ela desferiu uma cotovelada no autor e correu em direção a um açougue, sendo perseguida.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o suspeito jogou a faca no chão e tentou fugir, mas foi alcançado e detido pelos policiais. As vítimas não sofreram ferimentos e o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia.



Tags:

roubo