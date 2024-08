O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) divulgou o edital para a seleção pública de residentes jurídicos, voltada para bacharéis em Direito. A seleção oferece vagas imediatas e cadastro de reserva para novas vagas que surgirem durante a validade do processo. Os candidatos devem ter concluído a graduação em Direito há no máximo cinco anos ou estar cursando especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado.

Conforme o TRF6, os selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 4.000, além de auxílio-transporte de R$ 12 por dia trabalhado presencialmente e cobertura mensal de acidentes pessoais. As inscrições serão realizadas exclusivamente no site do Instituto Consulplan, entre 21 de agosto e 23 de setembro de 2024, com taxa de inscrição de R$ 50.

O número de vagas destinadas à ampla concorrência (AC), bem como às reservas às pessoas com deficiência (PcD), Negros (N), Indígenas (I) e ao gênero feminino (Fem), são discriminados no quadro a seguir:

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 19 de outubro de 2024, em Belo Horizonte, e o processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado. Para mais informações, os candidatos podem acessar o edital no site do Instituto Consulplan ou entrar em contato pelo telefone 0800-100-4790 ou pelo e-mail atendimento@institutoconsulplan.org.br.



