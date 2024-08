Um idoso de 65 anos de idade foi agredido com vários socos dentro do carro que conduzia por um motorista de aplicativo. A agressão aconteceu na tarde desta quinta-feira (15) bem no Centro de Muriaé, na rua Dr. Silveira Brum. Comerciantes que trabalham próximo ao local registraram tudo. Em poucos minutos, o vídeo viralizou nas redes sociais.

Um boletim de Ocorrência foi registrado. Segundo informações, o motorista de aplicativo pediu a vítima, de forma grosseira, para que ele chegasse pra frente, para que ele pudesse sair com o carro. Após ter negado chegar com o seu carro para frente, o autor atingiu com vários socos a vítima.

O idoso teve o nariz quebrado e a orelha cortada e cortes na face. Ele seguiu para a Casa de Saúde Santa Lúcia onde foi atendido.

A empresa de aplicativo, Bib Car emitiu uma nota de esclarecimento lamentando o ocorrido e informou que cumpriu o protocolo de conduta. O motorista foi imediatamente excluído do aplicativo. A empresa disse também que prestou toda assistência à vítima.