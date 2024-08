Na tarde desse domingo (18), um motorista de idade não identificada e sua mãe, de 64 anos, morreram após uma batida entre dois carros na MGC-383, no km 28, em Entre Rios de Minas. O ocupante do outro veículo foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Bom Jesus, em Congonhas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que o trecho onde o acidente ocorreu é sinuoso e conhecido por ser perigoso, especialmente ao anoitecer. Foram utilizadas técnicas de desencarceramento para a retirada dos corpos, que foram encaminhados ao IML em seguida.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a perícia também estiveram no local e iniciaram a investigação das causas do acidente. "Não se descarta a possibilidade de alta velocidade, dada a gravidade da colisão", informou o CBMMG.

O trânsito na região ficou interditado por algumas horas para o trabalho das equipes de resgate e a remoção dos veículos envolvidos.

