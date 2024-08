Um jovem de 24 anos morreu após o carro que conduzia cair de uma ponte em um rio na MGC-265, altura do km 92, em Tocantins. O acidente ocorreu na noite do último sábado (17).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo transitava na rodovia quando, por motivo desconhecido, saiu da pista, chocou-se contra a estrutura da ponte e caiu no leito do Rio Paraopeba.

Outras duas passageiras, de 24 e 25 anos, foram socorridas em estado grave e encaminhadas ao Hospital Santa Izabel, em Ubá, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Corpo de Bombeiros (CB) retirou o corpo do motorista, que foi encaminhado ao IML pela funerária São José. A perícia técnica esteve no local, e, após as investigações, o veículo foi liberado para os familiares do condutor.