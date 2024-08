Na noite de sábado (17) a Polícia Militar recebeu uma chamada de emergência informando que um homem havia sido alvejado na região abdominal com um disparo de arma de fogo. A equipe da PM foi ao local e encontrou u idoso, de 65 anos, baleado na região da barriga. Ele foi encaminhado para o Hospital São Sebastião para tratamento.

Conforme a PM, o idoso que não possui passagens criminais, relatou que estava sendo alvo de chacota devido a uma confusão com alguém que aparece em um vídeo circulando nas redes sociais. Embora a vítima tenha mencionado essa possibilidade, não há confirmação de que o vídeo esteja relacionado ao ataque. A polícia ainda investiga se o incidente está conectado com o conteúdo do vídeo em questão.

A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos necessários no local do crime. Após a conclusão dos trabalhos periciais, a área foi liberada. A investigação segue em andamento para identificar o autor do disparo e esclarecer os motivos que levaram ao ataque.

A Polícia Militar continua a coletar informações e analisar evidências para resolver o caso, que tem sido tratado com prioridade devido à gravidade do crime.

