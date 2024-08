Nesta segunda-feira (19), um jovem de 25 anos foi detido em flagrante por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Segundo a ocorrência, após receberem informações sobre uma transação de drogas que ocorreria nas proximidades da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), os investigadores se posicionaram em um ponto estratégico e, ao perceberem a chegada do veículo suspeito, realizaram a abordagem.

Com o autor, que já tinha um mandado de prisão expedido por tráfico, foram encontradas duas porções de cocaína com alto grau de pureza, conhecida no mercado como “escama”.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Caso ocorreu nessa segunda-feira (19).

Tags:

Drogas | Jovem | Polícia | prisão | tráfico de drogas