Um motorista ficou gravemente ferido após bater contra um poste de iluminação pública na Rua Padre Delfim, no Centro de Muriaé.

O rapaz, que não teve idade identificada, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada, isolou a área do acidente e, ao realizar buscas no interior do veículo, encontrou três latas de cerveja, uma delas próxima ao banco do motorista ainda cheia, o que leva a crer que ele estava embriagado.

A Perícia da Polícia Civil compareceu ao local e liberou o veículo após colher as informações. Um laudo com mais detalhes será emitido nos próximos dias.



acidente | Ferido