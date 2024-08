Na noite dessa segunda-feira (19), um homicídio foi registrado em Andrelândia. A vítima, um idoso de 68 anos, foi encontrado sem vida após uma briga na zona rural do município. O incidente aconteceu por volta das 19h10, quando a Polícia Militar recebeu denúncias de uma briga envolvendo armas de fogo.

A equipe policial foi inicialmente acionada por uma casa de saúde em Arantina, onde três pessoas com ferimentos de arma de fogo foram atendidas. No local do crime, os policiais encontraram o idoso caído no chão com um ferimento causado por um instrumento perfurocortante e um revólver Rossi calibre 32 na mão direita.

Segundo informações da PM, o idoso estava medindo um terreno com sua esposa quando começou uma discussão com outro homem, de 58 anos. A situação, que se tornou um conflito violento, envolveu várias pessoas. Testemunhas informaram que o idoso foi agredido por um grupo composto por um homem de 36 anos, sua esposa de 41 anos, seus filhos de 16 e 22 anos e seu pai de 58 anos. O grupo o derrubou no chão, pisoteou-o e desferiu pauladas, além de golpeá-lo com um facão.

A corporação encontrou um facão no local, que pode ter sido utilizado no crime. Durante o trabalho de investigação, a equipe se deslocou até o Hospital de Juiz de Fora, onde os suspeitos haviam sido transferidos. Eles receberam voz de prisão em flagrante e permanecem internados, aguardando as providências legais pelo homicídio consumado.

A ocorrência é parte de um histórico de desavenças entre as partes envolvidas, com registros anteriores de conflitos registrados em boletins de ocorrência.