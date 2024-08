Na noite dessa segunda-feira (19), três homens foram detidos na BR-040, no quilômetro 816, em Simão Pereira, por suspeita de tráfico de drogas. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC/PRF) e do Departamento de Narcóticos (DENARC) da Polícia Civil de Minas Gerais.

Durante a fiscalização, foram abordados dois veículos. No primeiro, conduzido por um dos suspeitos, foi encontrado com uma mala preta pequena contendo 11 tabletes de Skunk. O motorista afirmou que foi contratado para fornecer os carros para o transporte das drogas e receberia R$ 2.000,00 pelo serviço.

A inspeção revelou também que um dos ocupantes do segundo veículo estava usando uma tornozeleira eletrônica e não tinha autorização para sair da região metropolitana de Belo Horizonte. Diante das evidências e das informações contraditórias prestadas, os três foram detidos em flagrante.

Além dos veículos e das drogas, foram apreendidos três celulares e R$ 89,00. A quantidade total de Skunk foi contabilizada em aproximadamente 12,35 kg. Os detidos foram conduzidos para a delegacia de plantão da Polícia Civil em Juiz de Fora, onde foram registrados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Tags:

Drogas | Polícia | tráfico de drogas