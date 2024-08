Um homem, de 20 anos, foi preso após matar a tiros o vereador de Ervália, Ilso Justino dos Santos (Podemos) e outro homem, de 39 anos, na manhã desta terça-feira (20). Segundo informações da Polícia Militar (PM), o suspeito teria entrado dentro de uma casa e realizados os disparos.

Ilso seria candidato a reeleição na cidade. A PM descartou a possibilidade de crime com motivação política.

A Câmara Municipal de Ervália divulgou uma nota oficial e decretou luto oficial de três dias.

"Considerando o falecimento do estimado Vereador Ilson Justino dos Santos, carinhosamente conhecido por todos como Buiu, ocorrido no dia de hoje, cuja dedicação e serviços prestados ao Município foram de inestimável valor;

Considerando o sentimento de pesar que envolve toda a comunidade ervaliense e os membros desta

Casa Legislativa;

Resolve:

Art. 1º Declarar luto oficial no âmbito da Câmara Municipal de Ervália por três dias, a partir desta

data, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do Vereador Ilson Justino dos Santos.

Art. 2º Durante o período de luto oficial, a bandeira do município deverá ser hasteada a meio

mastro no rol da Câmara Municipal de Ervália"...