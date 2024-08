Um homem de 38 anos foi detido na tarde dessa terça-feira (20) por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em São João del-Rei.

Antes da ação, a Polícia Militar relatou que recebeu informações de que o suspeito havia recebido cocaína. Com isso, equipes policiais se deslocaram até a casa do homem, localizada no Bairro Cohab.

No momento da abordagem, a corporação encontrou um familiar que informou que ele havia saído. Quando o suspeito retornou, ele autorizou a entrada dos policiais para realizar as buscas no imóvel.

Foram localizados uma balança de precisão, sacolés e um pote de plástico contendo sete tabletes e uma porção de cocaína.

O homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia.

