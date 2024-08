Foi preso em Bogotá, na Colômbia, William Cardona Silva, denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pelo furto de um terço de ouro do Rosário Beneditino, ocorrido na Igreja do Pilar, em Ouro Preto, no dia 10 de novembro de 2023. Outras duas pessoas acusadas de participar do crime já foram presas e apenas uma integrante da quadrilha permanece foragida. Ela é procurada por forças de segurança nacionais e internacionais.

A comunicação da prisão de William foi feita nessa terça-feira, 20 de agosto, ao promotor de Justiça Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais (Caocrim) pela delegada federal Fátima Barsalo, que representa a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no estado.

De acordo com o Marcos Paulo, o MPMG pedirá a extradição de William Cardona para o Brasil, onde responde a diversos outros processos e é investigado por um furto milionário em uma joalheria de um shopping de Boa Vista, em Roraima.

Segundo o comunicado, agentes da Polícia de Bogotá realizaram a detenção por alerta vermelho da Interpol do cidadão colombiano William Cardona Silva pelos crimes de roubo e associação criminosa. A prisão foi realizada pela polícia na jurisdição do bairro “La Pepita” por meio de um plano de solicitação de antecedentes e cadastro de pessoas.

O denunciado apresentava o aviso vermelho da Interpol desde o dia 30 de maio de 2024, sendo exigido pelas autoridades judiciárias de Ouro Preto. Ele agora está à disposição da Diretoria de Assuntos Internacionais da Procuradoria-Geral da República.

Tags:

Ouro Preto