Uma ação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas resultou na apreensão de três suspeitos na Rua Simeão Feres, no Bairro da Barra, em Muriaé.

Segundo os militares, os homens detidos são suspeitos de praticar a comercialização de drogas no local, já que são conhecidos no meio policial, e as informações também indicavam essa prática.

No local, foram apreendidas seis munições, um revólver, dinheiro em notas de diversos valores e três smartphones.

Um dos suspeitos tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. Acredita-se que as drogas tenham sido descartadas na tubulação do esgoto.

Todos os envolvidos, juntamente com o material apreendido, foram levados para a Cisp no centro da cidade e, posteriormente, encaminhados à Delegacia de Polícia, onde ficaram à disposição da justiça.