Nessa quarta-feira (21), um incêndio em vegetação foi registrado no Morro do Cruzeiro, em Carandaí, mobilizando o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. As equipes foram acionadas rapidamente para conter o avanço das chamas e evitar que o fogo se aproximasse das áreas residenciais próximas.



Segundo a corporação, os Bombeiros continuam atuando na área até a completa extinção do incêndio e o rescaldo do terreno afetado, visando garantir a segurança da população e reduzir os danos ambientais. A corporação alerta, ainda, para os riscos das queimadas, especialmente durante a seca, e reforça a necessidade de conscientização para prevenir novos focos de incêndio.