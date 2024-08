Na noite da última terça-feira (20), um homem de 34 anos foi assaltado e agredido ao retornar de um bar no Bairro Patrimônio, em Ibertioga. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi abordada por dois homens, sendo que um deles exigiu que entregasse o dinheiro que tinha. Após a recusa, o agressor desferiu um golpe conhecido como “voadeira” na região do peito da vítima, que caiu no chão. Mesmo após a queda, o agressor tentou atingi-la com uma pedra, enquanto o segundo homem permaneceu em silêncio durante toda a ação e fugiu junto com o colega após o crime.

Durante o rastreamento, os dois suspeitos foram avistados pela Polícia Militar, mas fugiram em direção a um matagal ao lado de uma residência. Um dos autores, de 24 anos, foi localizado próximo à sua casa, tentou escapar, mas foi pego pelos policiais. A abordagem resultou na necessidade de uso de técnicas de defesa pessoal para imobilizar e algemar o suspeito.

A vítima relatou à polícia que os criminosos levaram R$ 45,00. O segundo suspeito não foi encontrado, e as buscas continuam.

Tags:

Homem